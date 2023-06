Perugia, la salute dei bambini è una priorità per il Comune: pressing su Regione, Usl e Unipg

La struttura del Grocco in via della Pallotta, ospita al suo interno numerosi servizi sanitari, dalla continuità assistenziale alla prevenzione di patologie cardiovascolari, dalla psicologia clinica alla riabilitazione evolutiva. Il consigliere Riccardo Mencaglia del gruppo Fratelli d’Italia e il consigliere Nicola Volpi ex Progetto Perugia ora gruppo misto, hanno presentato al consiglio comunale la proposta per valorizzare, potenziare e migliorare i servizi di neuropsichiatria infantile, psicologia clinica e riabilitazione dell’età evolutiva, presenti nella struttura. Riscontrate le diverse criticità al suo interno, quali l'insufficienza di personale specializzato, l’ordine del giorno proposto dai consiglieri è stato approvato all’unanimità.

Un’attenzione particolare è stata posta al reparto che si occupa della presa in carico dei bambini con disturbo dello spettro autistico. Riccardo Mencaglia ha esposto le ragioni della proposta citando una lettera trasmessa da due genitori di un bambino autistico dal titolo “noi genitori di un bambino autistico ci sentiamo abbandonati dalle istituzioni”. Nella lettera, si legge nella nota del consiglio, “si rimarca la professionalità del personale del centro servizi Grocco, costretto a lavorare in condizioni tutt’altro che ottimali ma si stigmatizza il comportamento delle istituzioni politiche regionali e sanitarie cui i genitori hanno provato a chiedere conto senza avere alcuna risposta se non tramite la stampa. Ecco perché i genitori dicono di sentirsi abbandonati”. Negli ultimi mesi medici e psicologi rimasti in organico, hanno subito un sovraccarico di lavoro, con circa un centinaio di bambini ciascuno e la conseguente difficoltà nel programmare e gestire adeguatamente le terapie e pregiudicando di fatto le loro possibilità di miglioramento, crescita e sviluppo.

Gli esponenti, riporta la nota, propongono: “di impegnare l’Amministrazione a sollecitare e farsi interlocutore attivo con la Regione Umbria, Assessorato alla Salute, la Direzione dell’Azienda Usl Umbria 1 e l’Università degli Studi di Perugia affinché, per le rispettive competenze, vengano attuati nel più breve tempo possibile”.

Mencaglia e Volpi richiedono inoltre la nomina di un nuovo Direttore del Servizio di Neuropsichiatria infantile, di potenziare l’organico in servizio presso la struttura del Grocco, di individuare soluzioni maggiormente funzionali relativamente alle strutture ove viene attuato il servizio, e di “stimolare l’università degli studi di Perugia nel dare atto alla nota depositata dal garante dei diritti delle persone con disabilità e pubblicata nel sito della regione Umbria”.

Conclude Nicola Volpi: “è necessario dare risposte precise ai piccoli pazienti, cresciuti notevolmente di numero in ragione delle conseguenze della pandemia e dell’affinamento delle tecniche medico-scientifiche. Fondamentale una tempestiva presa in carico da parte dei servizi, onde consentire l’avvio di percorsi che possono fare la differenza nello sviluppo dei bambini e bambine”.