Trasporto scolastico, Federconsumatori Umbria alle istituzioni: “Si realizzino le migliori condizioni per avere costi degli abbonamenti adeguati”

Manca poco all’inizio del nuovo anno scolastico e Paolo del Caro, presidente regionale di Federconsumatori Umbria, spiega che da un'indagine condotta dall'associazione a livello nazionale, il costo medio per studente della scuola dell'obbligo sarà quest'anno di circa 900 euro a famiglia, circa l'8% in più rispetto a un anno fa. A tal riguardo sottolinea: “Viste le grandi difficoltà economiche che le famiglie umbre si trovano ad affrontare in questo periodo, con l'avvio del nuovo anno scolastico alle porte, ci saremmo aspettati più attenzione da parte della Regione Umbria e della società titolare del contratto di servizio relativamente al tema dei trasporti scolastici”.

“Non è accettabile a fronte di questa situazione che non si prevedano condizioni economiche migliorative per tutti gli studenti, nonché la possibilità di rateizzazione dei pagamenti – continua Del Caro - accampando scuse quali quelle che ci sia una parte dei sottoscrittori che non ottemperano ai loro obblighi economici”.

E ancora “Se ciò è vero è la società che gestisce il servizio a dover attivare le procedure per il rientro forzoso, fatte salve condizioni di insolvibilità incolpevole, non mettendo in discussione possibili diritti ed esigenze della maggioranza degli studenti fruitori del servizio, che hanno sempre adempiuto adeguatamente ai propri obblighi”.

Federconsumatori fa poi appello alle istituzioni locali e alle forze politiche affinché “si realizzino le migliori condizioni per avere costi degli abbonamenti adeguati alla situazione infrastrutturale dell'Umbria e alla situazione economica delle famiglie nella nostra regione”.

“Da parte nostra ci impegniamo a sostenere tutte le iniziative necessarie a modificare il comportamento della Regione Umbria, in particolare sul tema dei trasporti scolastici e sulle possibili azioni che condizionino i comportamenti contrattuali di Busitalia. Tutto ciò può e deve avvenire anche con il coinvolgimento dei cittadini ed in modo particolare degli studenti e delle loro rappresentanze” conclude Del Caro.