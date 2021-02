Un appello dagli amici per sostenere i figli di Silvia Garzi

Una colletta per aiutare, liberamente, la famiglia della giocatrice di volley perugina scomparsa a 47 anni nei giorni scorsi, dopo una dura malattia: aveva sei figli

Nei giorni scorsi abbiamo riportato la triste notizia della scomparsa prematura di Silvia Garzi, una pallavolista perugina, mamma tra l'altro di 6 figli. Alcuni amici della famiglia si sono adoperati per organizzare una raccolta fondi per i suoi figli e chiedono a chi può di diffondere questo appello per aiutare questa famiglia.

Come contribuire

"Per aiutare i 6 figli di Silvia e il padre, Francesco è stata attivata una carta ricaricabile intestata a *Rachele Fogu*, la figlia maggiore. Per chi volesse e avesse piacere è possibile fare un versamento utilizzando il codice *IBAN*:

IT74X0103003000PREP70118400

Indicando nella causale: Donazione in memoria di Silvia Garzi"

NB. riportare integralmente l'iban come indicato, comprensivo di tutte le lettere e i numeri