Appalti, la Regione Umbria pubblica l'elenco dei professionisti: 400 tecnici

E’ stato pubblicato sul sito istituzionale della Regione Umbria l’Elenco regionale dei professionisti, aggiornato secondo la nuova disciplina adottata dalla Giunta regionale, su proposta dell’assessore ai lavori pubblici, Enrico Melasecche.

“Si tratta di oltre 400 tecnici - ha affermato l’assessore Melasecche - a disposizione delle stazioni appaltanti del territorio per gli inviti alle nuove procedure di affidamento dei servizi tecnici e dei lavori individuate dal “Decreto Semplificazioni”, che consente di ridurre i tempi per chi se ne avvale. Questo strumento, aggiornato rispetto al precedente Elenco a seguito delle modifiche introdotte dal nuovo Codice dei contratti pubblici, dalle nuove tariffe per ingegneri ed architetti e dalle linee guida Anac, risulta ancora più efficace, fruibile e chiaro. Grazie al lavoro certosino svolto dalla Commissione incaricata delle istruttorie sulle domande pervenute, che ringrazio – ha proseguito Melasecche -, i Rup trovano professionisti adeguati ad ogni specifica esigenza tecnica, in possesso degli specifici requisiti e competenze previste per legge. Gli stessi Rup hanno pertanto possibilità di effettuare ricerche nell’Elenco tramite campi specifici, riducendo, rispetto alle gare generiche al massimo ribasso, il rischio concreto di esperienze non positive. Tali campi saranno a breve implementati anche a seguito delle esperienze fatte e delle richieste pervenute ad oggi (tipologie di professionista, tipologia di laurea, specializzazioni, incarichi già svolti per ciascun settore, ricerca in modalità georeferenziata in base alla distanza rispetto alla zona relativa all’opera pubblica/servizio, ecc.)".

E ancora: "I Rup che necessitano di individuare professionisti per affidamenti diretti o procedure negoziate, possono attingere all’Elenco, dando evidenza e trasparenza degli eventuali criteri adottati per la selezione e formazione dei soggetti invitati nei diversi procedimenti. I professionisti interessati – ha sottolineato l’assessore - possono presentare la domanda di iscrizione all’Elenco, corredata, eventualmente, con il proprio curriculum professionale e modificare/aggiornare la propria domanda e scheda anagrafica mantenendo aggiornato il curriculum. Vogliamo insomma fornire uno strumento agile ed utile a tutti gli Enti appaltanti – ha concluso Melasecche - che venga incontro anche alle esigenze di lavoro di tutti quei tecnici qualificati che intendono porre la propria professionalità al servizio del pubblico, un incontro fra domanda ed offerta ai massimi livelli di qualità e trasparenza”.