INVIATO CITTADINO Ex Talmone di via Maestà delle Volte. Oggi magazzino, a breve… negozio Niba

Ex Talmone di via Maestà delle Volte. Oggi magazzino, a breve… negozio. Diversamente non si vede perché si sia proceduto all’accurato restauro di quello che fu un tempo bottega di fabbro artigiano: una fumosa e scintillante fucina di Vulcano.

Poi la trasformazione in negozio di Talmone, che ha operato proficuamente per decenni. Con relativa, mesta chiusura.

Recente l’intervento della restauratrice Carla Mancini, operazione da noi puntualmente riferita.

Poi il passaggio al Negozio Niba che ha già due qualificati punti vendita poco sopra. Tra i quali la ex chiesa di San Luigi con gli splendidi affreschi del Pomarancio.

Abbiamo visto conferire nell’ex Talmone colli e colli di materiale, principalmente scarpe. Ma anche abiti e accessori d’abbigliamento.

Ora una scritta ci informa che è prossima l’apertura di un terzo punto vendita di Niba.

Mentre si apprestano scaffalature e supporti da esposizione, non si rivela la data dell’apertura. Ma è certo che sarà tutto operativo in vista delle prossime vendite natalizie.

PS. Notiamo la rimozione della storica scritta TALMONE. È vero che l’attuale negozio è cosa diversa e che quella scritta avrebbe potuto essere fuorviante. Ma, diciamo sommessamente, con abiti e scarpe in vetrina, ci sarebbe stato qualcuno che entrava per comprare una tavoletta di cioccolata?