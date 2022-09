Aperta la campagna per gli abbonamenti ai mezzi pubblici. Cosa fare per sfruttare il bonus trasporti

In previsione del rientro a scuola del 14 settembre è stata aperta la campagna abbonamenti di Busitalia. Per agevolare la sottoscrizione ed i rinnovi degli abbonamenti scolastici su tutto il territorio regionale sono potenziati i servizi di biglietteria fino al 13 settembre.

Il potenziamento interessa:

• le biglietterie aziendali di Perugia, Terni, Foligno, Spoleto, Passignano sul Trasimeno, Città di Castello, Amelia e Todi;

• l’apertura di biglietterie temporanee ad Assisi, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Gualdo Tadino, Gubbio, Marsciano, Narni ed Umbertide.

I dettagli sono disponibili su www.fsbusitalia.it

Da mercoledì 7 settembre il Bonus Trasporti (ex art. 35 del DL 50 del 17.05.2022, convertito in Legge n. 91 del 15.07) sarà spendibile presso biglietterie e punti vendita Busitalia abilitati.

Il Bonus Trasporti consente al Beneficiario di ottenere uno sconto sull’acquisto dell’abbonamento Busitalia mensile o relativo a più mensilità: lo sconto applicato è pari al valore del Bonus e comunque non superiore al prezzo dell’abbonamento.

Lo sconto è applicato al momento dell’acquisto dell’abbonamento presso una delle biglietterie Busitalia abilitate: lo sconto Bonus Trasporti è applicato previo esito positivo della verifica della validità del Bonus a fronte della presentazione di:

- copia cartacea del Bonus Trasporto che viene ritirata in biglietteria;

- CF del Beneficiario;

- valido documento di identità del Beneficiario;

oltre che della consueta documentazione prevista per il rilascio dell’abbonamento richiesto.

Per ottenere il Bonus Trasporti la richiesta va effettuata esclusivamente on line sul portale del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali www.bonustrasporti.lavoro.gov.it, indicando obbligatoriamente il gestore del servizio di trasporto presso cui si intende acquistare l’abbonamento (indicazione vincolante l’utilizzo). Ai fini dell’applicabilità dello sconto, si raccomanda di indicare come gestore BUSITALIA SITA NORD SRL.