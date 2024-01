Fipac Confesercenti Umbria: "Anziani soli ed esclusi dalla vita sociale, anche nel 2024 si presenta il problema dell'assistenza"

Fipac Confesercenti Umbria sostiene che "anche nel 2024 si presenterà il problema assistenza agli anziani". In una nota Pier Francesco Quaglietti, presidente Fipac Umbria, insieme con Sergio Giardinieri, responsabile del centro studi Fipac Umbria, ribadiscono che "sul tema dell’assistenza agli anziani non autosufficienti da parte di colf e badanti", Fipac Umbria c'è bisogno "di una riforma generale del settore che tenga conto di due aspetti fondamentali. Parliamo dell’obbligo necessario e non rinviabile di una formazione degli operatori e la possibilità di detrarre tutto il costo dei collaboratori".

Secondo Fipac quest’ultimo aspetto, anche se può apparire un costo per lo Stato, nella realtà potrebbe rappresentare un introito giacché sarebbe un sicuro sistema per far emergere quella parte di lavoro domestico oggi in nero che raddoppierebbe gli iscritti all’INPS in questa tipologia. "Accanto all’obbligo della formazione andrebbe istituito il registro pubblico degli assistenti familiari da cui attingere - aggiungono Quaglietti e Giardinieri - Crediamo inoltre sia necessario in una regione come la nostra rafforzare relazioni e servizi, pubblici e privati, per sostenere ed accompagnare l’anziano e soddisfare i suoi bisogni culturali e sociali. La solitudine può essere una scelta quando è cercata volontariamente. Per la solitudine delle persone anziane ci si riferisce alla solitudine indesiderata, imposta e questo va evitato, soprattutto in Umbria, dove lo spopolamento e la desertificazione dei servizi dei centri storici genera spesso un’esclusione dalla vita attiva della terza età".

La solitudine e l’isolamento, concludono i vertici di Fipac Confesercenti Umbria, "dovrebbero essere visti come questioni centrali che privano le persone anziane del loro diritto ad un invecchiamento sano e attivo".