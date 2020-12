Cellulari in dono alla Residenza Balducci per far sentire meno soli gli anziani a Natale

Telefoni cellulari per far sentire meno soli gli anziani della Residenza Balducci durante le festività natalizie, grazie ad una donazione da parte della Croce Rossa Italiana e dell'amministrazione comunale di Umbertide.

I sette telefoni cellulari serviranno agli anziani ospiti per mantenere i contatti con i propri cari durante le festività natalizie. Alla consegna erano presenti il sindaco Luca Carizia, l'assessore alle Politiche sociali, Sara Pierucci, il neo presidente degli Istituti Riuniti di Beneficenza, Massimo Giovannoni, il vicepresidente Adriano Giubilei, il presidente del comitato locale della Croce Rossa Italiana, Francesco Serafini e la referente dell’Unità Territoriale della Cri di Umbertide, Neusa Dos Santos.

I telefoni consegnati dalla Croce Rossa Italiana fanno parte di in una donazione di svariate unità effettuata da una società di telefonia nota a livello nazionale alla Cri e poi distribuiti sull’intero territorio italiano. Un modo, questo, che potrà aiutare gli anziani a sentirsi meno soli ed isolati in questi periodi di ristrettezze sociali legate all’emergenza sanitaria. Ai cinque consegnati dalla Cri se ne sono aggiunti ulteriori due donati dall'amministrazione comunale.

"Far sentire gli anziani del Centro Balducci meno soli durante queste festività e dare loro la possibilità di sentire con questi apparecchi i propri cari nel periodo del Natale è un regalo di grande valenza e per questo vogliamo esprimere il più sentito ringraziamento alla Croce Rossa Italiana per la donazione effettuata - ha detto il sindaco - Come amministrazione abbiamo abbracciato questo progetto e abbiamo voluto consegnare altri apparecchi per soddisfare tutte le necessità degli ospiti degli Istituti Riuniti di Beneficenza che ne avevano fatto richiesta".