Intervista ad Antonio Maggio: il vincitore di Sanremo che promuove l’Umbria in Albania

Se Antonio Maggio dovesse paragonare il suo lavoro ad un vino sceglierebbe sicuramente il Sagrantino, il nettare nativo dei territori che circondano il comune di Montefalco: “Questo prodotto ha un senso di autoctono estremamente forte e riflette la mia identità di artista che vuole dare continuità a quello che ho sempre amato ascoltare, una musica acustica piena di poesia e passione. Anche se il cantautorato oggi è una realtà marginale io, da artista autoctono, cerco sempre di tenerlo vivo” ci racconta il cantante Antonio Maggio prima del suo concerto a Valona, in Albania, dove ha portato il progetto Decantare, il format ideato da Studio Magda di Foligno che da anni si occupa di comunicazione e marketing.

A marzo del 2023 è stato pubblicato il nuovo e atteso album del cantautore che porta il suo nome, M A G G I O un “No concept album”, sei quadri differenti accomunati dallo stesso profumo, quello appunto del miglior cantautorato italiano, che gli è rimasto addosso perché è proprio lì che affondano le sue radici.

Vincitore del Festival di Sanremo nella sezione Giovani nel 2013 con il brano “Mi servirebbe sapere”, Antonio Maggio si è esibito a Valona durante le celebrazioni della Settimana della cucina italiana del mondo, dal 13 al 18 novembre.

“Decantare storie di musica e vino” si è dunque inserito nella manifestazione promossa dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per valorizzare la cultura gastronomica italiana all’estero.

“Il format è nato due anni fa da un’idea di Studio Magda, che abbiamo sviluppato insieme unendo le loro capacità visionarie di marketing con l’abbinamento di vari mondi che si intrecciano. - racconta Maggio - Il nome completo del progetto lascia intendere dove si va a parare perchè è un concerto nudo che si spoglia di tutti gli artifici di arrangiamento delle canzoni e le porta all’orecchio del pubblico nella veste più autentica di piano e voce o chitarra e voce”.

E ancora: “Questo approccio intimista della musica si sposa bene con il concetto del vino dove le radici della musica insieme a quelle della vite vanno a scavare sia nel terreno che nell’anima delle persone che ascoltano il concerto”.

Dopo due edizioni in Umbria Decantare approda dunque fuori dai confini nazionali grazie al Consolato Generale d’Italia a Valona, la seconda città più importante dell’Albania, circondata dal mare e da un lieve odore di salsedine.

Il cantautore salentino in questa avventura è stato accompagnato oltre che dai vini della Cantina Di Filippo di Cannara e dell’Azienda Agricola Adanti di Bevagna, anche dall’olio dell’Azienda Agricola Salari di Spello e dalla prelibata cucina di Cascia del Di Curzio Hospitality & Experience.

Antonio Maggio ha espresso il suo apprezzamento per l’Albania e il suo popolo: “Siamo vicini geograficamente e culturalmente e ho percepito molta gratitudine da parte degli albanesi per l’accoglienza che l’Italia ha offerto loro negli ultimi 30 anni. Qui mi sono sentito a mio agio e amato. - continua il cantautore - L’Albania è un paese in rapida crescita, ho potuto constatarlo personalmente in questi dieci anni di frequentazione come artista. Per esempio, la strada da Tirana a Valona, che oggi è fluida e asfaltata, dieci anni fa non lo era. Questo è il risultato di un lavoro straordinario che l'Albania e il suo governo stanno facendo per portare il paese a un livello diverso da quello che si immagina comunemente”.

La cultura italiana ha due simboli universali, la canzone d’autore e il vino di qualità. Antonio Maggio li ha espressi benissimo con la sua esibizione al Kraal Hotel e con le storie di musica e vino che hanno reso omaggio all’Umbria. La sua voce calda e coinvolgente ha fatto vivere un’esperienza sensoriale ed emotiva a tutti i presenti che hanno potuto esplorare una terra ricca di storia e prodotti d’eccellenza.

Un viaggio unico che ha fatto scoprire all’Albania il patrimonio artistico ed enogastronomico delle dolci colline umbre.