Antognolla, nuovi passi in avanti: via ai lavori di ammodernamento di tre strutture del casale a Colleprato

Prosegue la realizzazione dell'Antognolla Resort and Residences. La società, infatti, ha annunciato l'inizio dei lavori di costruzione dell’edificio per la manutenzione del campo da golf e per l’ammodernamento delle tre strutture dell’antico casale a Colleprato. La conclusione dei lavori è prevista per l’autunno.

Grazie ai lavori di ristrutturazione, il già esistente casale di Colleprato (insieme alle due dépendance di 450 metri quadrati) verrà trasformato in una villa campione: questo permetterà agli acquirenti delle future ville del resort di visionare il progetto. I casali saranno terminati e arredati nello stesso stile dell’hotel Six Senses Antognolla Resort and Residences adesso in costruzione, e adotteranno le stesse linee di design delle ville dell’Antico Borgo. I casali saranno poi parte integrante del Six Senses Antognolla Resort and Residences e delle sue strutture.

L’edificio per la manutenzione del campo da golf (di circa 600mq) è collocato sulla sponda orientale del lago Boiola, si distribuisce su due piani e comprenderà diverse aree come quelle riservate agli uffici del team di golf, quelle per il personale (mensa, docce), un'officina per la riparazione dei macchinari da golf, e infine, un magazzino per l’attrezzatura necessaria per la gestione del campo secondo i più alti livelli di qualità. La costruzione dell’edificio sarà eseguita secondo la logica d’impatto zero, a partire dal riciclo dei materiali per il riempimento provenienti delle recenti demolizioni completate nell’area vicina al cantiere. Le aree esterne comprenderanno il parcheggio del personale e dei macchinari su due livelli, così come una tettoia esterna con pannelli fotovoltaici per produrre elettricità. Le funzioni di riscaldamento e raffreddamento saranno invece garantite dalle pompe di calore. La costruzione del nuovo edificio per la manutenzione del campo da golf è un proseguimento dell’investimento di Antognolla per lo sviluppo e la ristrutturazione della tenuta, iniziata nel 2017.

“L’inizio dei lavori di costruzione segna un nuovo capitolo nello sviluppo del progetto. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma sono orgoglioso di sottolineare come tutto questo verrà fatto seguendo i principi della sostenibilità. Una volta terminati i lavori, la proprietà utilizzerà un sistema di efficienza energetica VRF (Flusso di refrigerante variabile) per il riscaldamento e raffreddamento a pavimento così da ridurre il consumo dell’elettricità della struttura” dichiara Luca Aiwerioghene, senior construction manager di Antognolla Resort and Residences.

Il team degli addetti ai lavori ha sempre avuto un’enorme attenzione alla sostenibilità. E i lavori di costruzione e ristrutturazione non fanno eccezione. Infatti, saranno installati dei pannelli fotovoltaici per generare l’elettricità destinata all’edificio per la manutenzione del campo da Golf. Inoltre, l’esistente Casale di Colleprato sarà isolato internamente, in linea con gli standard moderni di efficienza energetica. Antognolla Resort and Residences è anche impegnato a sostenere il settore delle costruzioni in Umbria, avvalendosi degli artigiani locali per i materiali di rifinitura del Casale di Colleprato.