Antognolla nel "club" dei golf sostenibili: riconoscimento per la struttura umbra

Un golf club all'avanguardia nelle pratiche sostenibili. Antognolla ha recentemente ottenuto il Geo Certified, riconoscimento che lo colloca in un prestigioso circuito internazionale di virtuosi. Il Geo Certified, infatti, è il più alto riconoscimento che i campi da golf possano ottenere in termini di pratiche di sostenibilità. Si tratta di una certificazione moderna e completa, sviluppata secondo i più alti standard di credibilità, che “premia” i campi e le gare per la loro responsabilità ambientale e sociale. Il processo è stato estremamente accurato, ma Antognolla Golf è riuscito a spuntare tutte le caselle necessarie e a soddisfare questi esigenti criteri.

Il processo di certificazione prende in considerazione tre aree fondamentali: la protezione della natura, la conservazione delle risorse e il sostegno alle Comunità. L'Antognolla Golf, grazie alla sua posizione unica, circondato dalla campagna, e ai suoi programmi di coinvolgimento della comunità locale, continuerà a sviluppare questi pilastri fondamentali della sostenibilità.

"Ottenere questo status - ha commentato a nome dei proprietari, il direttore di Antognolla Golf, César Burguière - è stato un processo lungo ma molto gratificante che attesta il nostro duro lavoro e il nostro impegno ad essere riconosciuti come uno dei leader della sostenibilità in Italia. Si è trattato di un lavoro di squadra e non potremmo essere più orgogliosi di tutti i nostri collaboratori che sono stati coinvolti nel processo".

Jonathan Smith, fondatore e direttore esecutivo della Geo Foundation, ha commentato: "Antognolla Golf ha lavorato duramente per soddisfare i criteri di certificazione richiesti e ha completato con successo il processo di verifica ufficiale da parte di terzi, nonché la valutazione finale della certificazione, quindi siamo lieti di assegnare ad Antognolla Golf lo status di Geo Certified. Antognolla Golf può ora rivendicare una posizione di leader nella promozione della sostenibilità nel golf, dando importanti contributi nella protezione della natura, nella conservazione delle risorse e nel rafforzamento delle comunità".

Il golf club è parte del complesso "resort and residence" che è in via di realizzazione e che prevede, tra le altre cose, il recupero del castello del XII secolo.