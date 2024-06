Made in Italy e Braccio Fortebracci, annulli filatelici a Perugia e Montone

Per celebrare Braccio Fortebraccio Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Seicentenario della morte di Braccio Fortebracci”.

In occasione dell’inaugurazione della Casa del Made in Italy, Poste Italiane attiverà un servizio filatelico temporaneo con bollo speciale con la dicitura “Inaugurazione casa del Made in Italy”.

Giovedì 20 giugno dalle ore 13.00 alle 15.00 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate all’Ufficio postale di Perugia Centro.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Perugia centro.

Sabato 22 giugno dalle ore 09.15 alle 12.45 sarà possibile timbrare con il bollo speciale le corrispondenze presentate all’ufficio postale di Montone.

Eventuali commissioni filateliche potranno essere inoltrate a: Poste Italiane / Filiale di Città di Castello.