Settanta gatti maltrattati cercano casa in Umbria, l'appello per l'adozione

Settanta gatti cercano casa dopo essere stati salvati dalle guardie zoofile dell’Organizzazione italiana protezione animali (Oipa) di Ancona.

Settanta esemplari Main Coon, Siberiani, British, Kurilian Bobtail e British Shorthair e Munchkin (o gatto bassotto) e loro incroci che vivevano in una situazione di degrado, come attestato dagli agenti Oipa, dai Carabinieri forestali e da un veterinario, tutti intervenuti su segnalazione.

“Il magistrato ha dato il via libera agli affidi e questi sono molto urgenti, date le condizioni igienico sanitarie in cui ancora vivono questi sfortunati animali - dice Luana Bedetti, coordinatrice provinciale delle guardie zoofile Oipa di Ancona - Non meritano di vivere ancora in quello scenario da incubo e per questo facciamo appello a tutti gli abitanti delle Marche e delle regioni limitrofe, soprattutto Emilia e Umbria, affinché accolgano uno o più esemplari. In una nuova casa questi poveri gatti, circondati da cure e affetto, potranno rinascere e dimenticare il passato. Chiediamo a tutti un atto di generosità e solidarietà”.

La donna che li deteneva è ora indagata per maltrattamento di animali e per detenzione di animali in condizioni degradanti.