Multa pesantissima per chi darà da mangiare ai piccioni, il pugno duro del Comune di Cannara

L'ordinanza per evitare che gli animali mangino cibo avariato e per scongiurare infestazioni di insetti e ratti

Per l’amministrazione comunale il benessere degli animale è una priorità, ma per garantire la tutela del decoro urbano e dell'igiene e salute pubbliche è stata adottata un’ordinanza sindacale che, fatto salvo quanto previsto dal regolamento di Polizia Urbana del Comune, dispone il divieto di somministrazione di cibo agli animali in piazza Cavour, vicolo della Mora e vicolo Fossa Cieca.

Il Comune ricorda anche che, in ogni caso, è obbligatorio rimuovere eventuali residui di cibo o contenitori sporchi per evitare che gli animali possano cibarsi di alimenti deteriorati o avariati e che si sviluppino infestazioni da insetti o ratti.

Con l’ordinanza di vieta di somministrare alimenti ai piccioni e nel caso di cani e gatti di rimuovere gli avanzi e pulire l’area.

La violazione delle disposizioni comporta una multa da 25 a 500 euro.