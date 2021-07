Benessere e tutela della salute degli animali, visita ai centri d'eccellenza nella provincia di Perugia

Una visita nei luoghi che hanno a cuore il benessere degli animali. Il consigliere comunale Luca Valigi, presidente della consulta comunale di Perugia per il diritto degli animali, ha accompagnato l’onorevole Filippo Maturi, responsabile nazionale della Lega per il dipartimento benessere animale in una serie di appuntamenti in luoghi simbolo del territorio per valorizzare e tutelare il benessere degli animali del territorio e sensibilizzare i cittadini sul tema.

La prima tappa è stata alla facoltà di Veterinaria con il professor Rueca ed il professor Porciello, visitando il centro di recupero e riabilitazione dei cavalli. Poi è stata la volta del rifugio Enpa dalla professoressa Paola Tintori e al villaggio del Gatto. A seguire visita a Pietralunga al centro di recupero animali selvatici gestito dall'associazione WildUmbria; sempre a Pietralunga una visita nell’azienda Giuliani Tartufi, eccellenza italiana, dove hanno testato la grande abilità dei suoi cani nella ricerca di tartufi; infine visita al gruppo cinofilo perugino con Enrico Sguilla ed Andrea Bellachioma dove hanno assistito ad alcune prove di agility di cani speciali.

"E’ stata una fantastica giornata a contatto con la natura e con i nostri super amici – commenta Luca Valigi - Nemmeno ci rendiamo conto di tutto ciò di cui sono capaci".