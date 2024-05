“Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura italiana”: al via la sesta edizione del photo contest

Si aprono da oggi le iscrizioni alla sesta edizione di “Angolo di Campo, un altro modo di raccontare l’agricoltura italiana”, il concorso fotografico ideato dalla Regione Umbria – Autorità di Gestione dello sviluppo rurale per promuovere, attraverso la fotografia, una maggiore conoscenza delle politiche europee, nazionali e regionali a sostegno del settore agricolo, agroalimentare e forestale e per lo sviluppo delle aree rurali.

I termini per l’invio dei materiali per la partecipazione al concorso è fissata dalle ore 15.00,00″ di venerdì 31 maggio alle ore 23.59’,59″ di mercoledì 31 luglio 2024.

Come nelle passate edizioni, sono tre le categorie tematiche di partecipazione (Paesaggi, Animali, Attività agricole) a cui, novità di quest’anno, si aggiunge un premio speciale per la miglior foto con soggetto i boschi (con il sostegno del progetto LIFE Foliage https://www.lifefoliage.eu/).

La partecipazione al concorso è gratuita ed è aperta a tutti, professionisti e non, senza limiti di età, domiciliati in Italia. Le immagini dovranno provenire dall’area geografica dell’Umbria e avere come riferimento generale il mondo rurale e/o agricolo del territorio.

Le fotografie partecipanti saranno sottoposte a due fasi di valutazione: la valutazione su Instagram, dal 5 agosto al 2 settembre 2024, in cui verrà conteggiato il numero di like/cuori ricevuti dalle fotografie pubblicate sul canale Instagram di Umbria Agricoltura (@umbria_agricoltura), e la valutazione di una giuria di qualità individuata dalla Regione Umbria e composta da professionisti nell’ambito della fotografia/comunicazione.

I vincitori saranno proclamati nel corso di una cerimonia di premiazione prevista nel mese di settembre. In palio premi per un totale di dodici fotografie vincitrici, più un premio speciale “Boschi”.

Il photo contest “Angolo di Campo”, lanciato per la prima volta nel 2019, nasce con l’obiettivo di valorizzare, in tutte le sue specificità, il patrimonio ambientale e agricolo umbro promosso e salvaguardato dalle politiche di sviluppo rurale.

Nelle passate edizioni, sono state raccolte oltre 2000 fotografie “rurali” dell’Umbria utilizzate per la comunicazione istituzionale della Regione Umbria e per la promozione delle politiche di sviluppo rurale anche attraverso mostre itineranti.

L’iniziativa ha riscosso anche il plauso della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea che ospiterà l’esposizione fotografica dei migliori scatti dell’Edizione 2024 (76 fotografie: 16 Valutazione Instagram, 60 Valutazione Giuria tecnica di qualità) a Roma presso lo Spazio Europa della Commissione Europea in Via Quattro Novembre.

Modalità e categorie di partecipazione, premi in palio, meccanismo di valutazione e tante altre informazioni sono disponibili sui canali social e sul sito web https://www.umbriagricoltura.it/angolo-di-campo-2024/