INVIATO CITTADINO La città si stringe intorno agli angeli di noce di San Pietro

La città si stringe intorno agli angeli di noce di San Pietro. Il progetto di Cristina Galassi ha fatto strike.

Sono in tanti a partecipare la soddisfazione per il raggiungimento di un obiettivo in grado di coniugare arte, devozione, cultura, identità.

Condividono la gioia del risultato l’Assessore alla Cultura del Camune di Perugia Leonardo Varasano, il Rettore dello Studium Maurizio Oliviero, il neo Soprintendente Archeologia Belle Arti e Paesaggio dell’Umbria Giuseppe Lacava, il Direttore Generale della Fondazione Perugia Fabrizio Stazi, i restauratori Roberto Saccuman e Sabrina Montosi, la responsabile del Progetto Cristina Galassi. E, ovviamente, Padre Giustino Farnedi il quale (da autentico topo da biblioteca) ha trovato, in un libriccino dell’archivio, anche un dettagliato rendiconto della spesa sostenuta per la realizzazione delle opere. Una pezza d’appoggio… inoppugnabile.

(foto Sandro Allegrini)

Soldi ben spesi per la realizzazione di Angeli che, in origine, assommavano a sei. Ma due – racconta Giustino – furono prestati, forse temporaneamente “appoggiati” presso la chiesa sorella di San Costanzo. Da dove, una manina li fece sparire. Forse per tutelarli, durante i lavori di trasformazione in chiesa “leonina” ad opera dell’architetto Guglielmo Calderini (1894). O forse semplicemente venduti, come è più probabile. “Auri sacra fames” (“esecranda fame di denaro”), recita un famoso emistichio virgiliano.

Notizie interessanti emergono dal colloquio coi restauratori. Per esempio, che il conto delle ali non torna. Nel senso che uno degli angeli porta due ali sinistre. Un’ala è stata rifatta e… tanto altro. Le parti posteriori (e posticce) non sono state ridorate, al fine di consentirne la facile individuazione.

“Il contributo di Fondazione Perugia – ricorda Cristina – non è stato utilizzato solo per gli angeli. Ma sono state realizzate tante piccole manutenzioni di carattere preventivo. Senza contare il sostegno economico per progetti espositivi, comunicazione e quant’altro”. Sempre in una prospettiva – la stessa evidenziata dal restauratore Saccuman – di prevenire al fine di scongiurare interventi invasivi. Nell’ottica della “manutenzione preventiva” di cui fu persuaso corifeo Cesare Brandi.

Poi il taglio del nastro, con una manifestazione corale di apprezzamento, perfino di entusiasmo.

Intanto, fino al 5 gennaio, gli angeli dorati resteranno esposti nella cappella del Santissimo Sacramento della basilica di San Pietro [dal lunedì al sabato, dalle ore 10 alle ore 13 e dalle ore 14 alle ore 18 (chiusura prevista per il giorno 24 dicembre 2022)].

Poi si porrà la questione di dove collocarli. Padre Giustino sostiene che in origine i sei angeli dovevano probabilmente essere posti intorno all’altare. Dopo il restauro del coro, uno dei più belli esistenti al mondo, i quattro angeli potrebbero essere collocati anche sopra le cimase. Ma è questione sulla quale ragionare.

Tra le particolarità degli angeli, è da sottolineare il fatto che, in ciascuno, una mano ha indice e pollice opposti, come nell’atto di reggere qualcosa, probabilmente un turibolo. Ma di turiboli non c’è traccia. Ci sono invece pervenuti degli elementi tessili di scarso interesse, che non sono stati ricollocati.

Grande accoglienza della città a un’operazione che è stato possibile realizzare grazie al mecenatismo di Fondazione Perugia. Che, dalla sua nascita (30 anni fa) ha erogato ben 800 milioni da spendere per la cura, tutela, valorizzazione di un patrimonio che è di tutti noi.