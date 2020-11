Andrea Paris e Melancholia, il sindaco di Foligno: "Grazie per averci fatto sognare in questo periodo così difficile"

Foligno in festa per Andrea Paris e i Melancholia. Il sindaco, Stefano Zuccarini, scrive così su Facebook: "Un grande applauso ed un caloroso abbraccio da parte mia, dell'amministrazione comunale e di Foligno tutta, ad Andrea Paris, che con la sua abilità e simpatia è riuscito a vincere questa edizione di "Tu si che vales" conquistando il pubblico in studio e il pubblico italiano, che lo ha votato con altissime percentuali, con un'esibizione che è già nella storia televisiva. Sarò ben lieto di riceverlo quanto prima a Palazzo Comunale, in forma ufficiale, così come vogliamo convocare l'altro finalista folignate, Cristiano Pierangeli ed il gruppo de I Melancholia, per noi vincitori morali di X-Factor".

E ancora: "Grazie ragazzi per averci fatto sognare in questo periodo così difficile, siete la dimostrazione che bisogna crederci sempre perché alla fine le soddisfazioni arrivano e il futuro può essere migliore. Un sincero in bocca al lupo a tutti voi e a presto".