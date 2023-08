Centro di salute mentale Bellocchio: dalle aree inagibili alla particolare situazione normativa

Non è la prima volta che in consiglio comunale si discute della condizione in cui versa il Centro di salute mentale Bellocchio, con alcune delle sue aree inagibili e pericolose. Una struttura estremamente importante per il quartiere e la città intera che, nonostante le problematiche strutturali, funziona perfettamente ed è un punto di riferimento per la comunità.

La II commissione, presieduta da Alessio Fioroni, ha approvato all’unanimità l’ordine del giorno presentato dal consigliere Francesco Zuccherini, che spinge per un urgente intervento sull’immobile. Nella seduta di mercoledì 30 agosto sono stati ascoltati il direttore del Dipartimento Salute mentale facente funzioni Marco Grignani, il responsabile del Csm Bellocchio Ermes Giuseppe Forlin, l’assessore al bilancio del Comune di Perugia Cristina Bertinelli e il dirigente dell’Unità operativa Acquisti e patrimonio Pierluigi Zampolini.

Il dirigente Zampolini aveva già ricordato la particolare situazione normativa dell’immobile, di proprietà del Comune ma utilizzato da un soggetto senza titolo giuridico, e ha ribadito la posizione dell’ufficio in merito alle soluzioni possibili: “Si potrebbe optare per una cessione o comunque per la costituzione in capo alla Usl di un diritto reale di lungo periodo (usufrutto, diritto d’uso, ecc.) che permetta ad essa di intervenire sull’immobile. È stata nel frattempo inviata una nota all’ente interessato per sollecitare un incontro o acquisire proposte”.

Il consigliere del Partito Democratico, Francesco Zuccherini, ha sottolineato che “l’intento dell’ordine del giorno è trovare una soluzione adatta per entrambi gli enti coinvolti e, soprattutto, nell’interesse della città tutta e degli utenti del servizio". A suo avviso è opportuno che il Comune sia protagonista di tale percorso, sia perché proprietario della struttura sia perché si impone un intervento di governo del territorio in un’area che soffrirebbe per l’eventuale venir meno di un presidio come il Csm.

Zuccherini spera inoltre che, viste le problematicità l’immobile, non venga sostituito con una diversa struttura e difatti Forlin ha ancora una volta ricordato che l’immobile è idoneo a ospitare il servizio purché “si intervenga sulle situazioni di degrado, da tempo segnalate dagli stessi utenti, risolvendo l’annosa questione delle competenze”.

L’assessore Bertinelli ha espresso condivisione per quanto emerso in commissione: “È necessario proseguire con la sistemazione del patrimonio immobiliare e riattivare quanto prima il dialogo con la Usl per addivenire a soluzioni soddisfacenti che garantiscano le manutenzioni. Si cercherà di dare seguito per quanto di competenza, agli intendimenti già riportati nei documenti strategici di bilancio” ha concluso Bertinelli.