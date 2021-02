Cantieri Anas, gallerie chiuse al traffico: la mappa dei lavori

Gallerie chiuse al traffico per i test finali dei nuovi impianti di illuminazione. Ecco la mappa dei lavori. Come spiega Anas "sono stati ultimati gli interventi per l’ammodernamento degli impianti di illuminazione all’interno delle gallerie “San Benedetto”, sulla strada statale 685 “delle Tre Valli Umbre”; “Colle del Prete”, sulla strada statale 3 “Flaminia” e “Contessa”, sulla strada statale 452 “della Contessa”".

Gli interventi, sottolinea Anas, "hanno riguardato, in particolare, il rifacimento dell’impianto di illuminazione e la sostituzione delle vecchie lampade con LED di ultima generazione. I lavori rientrano nell’ambito del progetto “Greenlight”, avviato da Anas con l’obbiettivo di innalzare i livelli di sicurezza all’interno delle gallerie, potenziando la visibilità e la qualità di diffusione delle luci artificiali, oltre a ridurre i consumi energetici sulla rete stradale di competenza".

E ancora: "Per consentire l’esecuzione dei test finali e delle prove illuminotecniche sui nuovi impianti, è necessaria la chiusura temporanea delle gallerie interessate. Al fine di contenere i disagi al traffico, per le gallerie “San Benedetto” e “Colle del Prete” la chiusura è programmata in orario notturno, dalle 22:00 di mercoledì 10 febbraio alle 2:00 di giovedì 11 febbraio". Il traffico "sarà deviato sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. In particolare, sulla SS3 Flaminia (galleria Colle del Prete) i veicoli in direzione Foligno dovranno uscire allo svincolo di Gaifana (km 178) con rientro a Nocera Umbra, mentre il traffico in direzione Fano è deviato allo svincolo di Nocera Umbra (km 170,900) con rientro a Gaifana".

Sulla SS685 “delle Tre Valli Umbre” (galleria San Benedetto) il traffico "in direzione Ascoli Piceno sarà deviato sulla strada provinciale 476 in direzione Cittareale per poi proseguire sulla strada statale 4 “Via Salaria” fino ad Arquata del Tronto. Il traffico in direzione Norcia sarà deviato sulla strada statale 4 “Via Salaria” fino a Cittareale, per poi proseguire sulla strada provinciale 476 in direzione Norcia".

Per quanto riguarda la galleria 'Contessa', "sulla strada statale 452 “della Contessa” (galleria Contessa) la chiusura sarà in vigore per due notti: dalle 21:30 di mercoledì 10 febbraio alle 6:00 del giorno successivo e dalle 21:30 di giovedì 11 febbraio alle 6:00 del giorno successivo. In questo caso la chiusura è necessaria anche per consentire i rilievi geognostici propedeutici ai lavori di risanamento strutturale". E ancora: "Le auto e i veicoli leggeri saranno deviati sulla strada regionale 298 (Gubbio-Scheggia). I mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate in direzione Marche dovranno invece percorrere la SS219 fino a Branca, proseguire sulla SS318 in direzione Ancona fino a Fossato di Vico e percorrere la SS3 Flaminia (Sigillo-Scheggia). Viceversa, i mezzi pesanti in direzione Gubbio dovranno proseguire sulla SS3 Flaminia fino a Fossato di Vico, percorrere la SS318 in direzione Perugia fino all’uscita Gubbio/Branca e proseguire sulla SS219 in direzione Gubbio".