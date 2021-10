Raccordo Perugia-Bettolle, restringimento di carreggiata: la mappa e il calendario dei lavori

Ispezione tecnica specialistica da parte di Anas: chiusa per tre giorni una corsia sul viadotto Settevalli

Cantieri Anas sul raccordo Perugia-Bettole con un restringimento di carreggiata sul viadotto Settevalli, in corrispondenza dello svincolo “San Faustino” (km 53) a Perugia, per un’ispezione tecnica specialistica in programma da domani (martedì 12 ottobre) a giovedì (14 ottobre) nella fascia oraria 9:30-17:30 (transito sempre consentito sulla corsia libera).

"Per consentire le attività, che prevedono l’impiego di un veicolo by-bridge - spiega Anas in un comunicato -, sarà istituito il restringimento di carreggiata con chiusura temporanea di una corsia e transito consentito sulla corsia libera. Per contenere i disagi alla circolazione, il restringimento sarà attivo a partire dalle 9:30 e sarà rimosso entro le 17:30, evitando quindi interferenze con il transito veicolare negli orari di maggior traffico. Il completamento è previsto entro giovedì 14 ottobre".

E ancora: "Tutti i ponti e i viadotti della rete Anas sono oggetto di procedure standardizzate di controllo che prevedono ispezioni trimestrali da parte del personale di esercizio e un’ispezione tecnica annuale più approfondita, oltre alla normale sorveglianza quotidiana garantita dal personale su strada. Sulla base di questo processo continuo di controlli e verifiche viene definito il programma di manutenzione, al fine di assicurare la continuità dell’attuale livello di servizio".