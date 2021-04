Dopo Pasqua nuovo cantiere sulla E45: il calendario dei lavori e gli svincoli chiusi

Nuovi cantieri dopo Pasqua sulla E45, dove da martedì (6 aprile) saranno chiusi lo svincolo di Deruta Centro e l’ingresso di Deruta Nord per chi viaggia in direzione Roma. Prosegue infatti l’opera di risanamento profondo della pavimentazione sulla strada statale 3bis 'Tiberina' nell’ambito del piano di riqualificazione dell’itinerario E45-E55 Orte-Mestre avviato da Anas (Gruppo FS italiane) a partire dal 2016 per un investimento complessivo di 1,6 miliardi di euro di cui 600 milioni nel tratto umbro da Orte a San Giustino.

Da martedì 6 aprile sarà interessato un nuovo tratto della carreggiata sud a Deruta (dal km 56,500 al km 59,450). Per consentire lo svolgimento degli interventi, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata opposta mentre lo svincolo di Deruta Centro sarà chiuso in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Roma e lo svincolo di Deruta Nord sarà chiuso solo in ingresso direzione Roma. Il completamento di questa fase è previsto entro il 22 maggio.

"Gli interventi - si legge in una nota di Anas - consistono nella completa rimozione della vecchia pavimentazione, nel miglioramento degli strati di fondazione della strada e nel rifacimento di un novo piano viabile con asfalto drenante, compresa la sistemazione idraulica della piattaforma e il rifacimento della segnaletica orizzontale".