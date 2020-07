Ispezioni e verifiche al ponte sul lago di Corbara, traffico vietato a tutti i mezzi. I percorsi alternativi

La viabilità, in questo periodo in Umbria, è un settore che mette a serio rischio stress gli automobilisti. Dopo i cantieri infiniti sul raccordo Perugia-Bettolle, la chiusura del viadotto Montoro per lavori urgenti, adesso anche la strada statale 448 d Baschi viene chiusa per ispezioni e verifiche tecniche al ponte sul lago di Corbara.

La strada statale è stata chiusa al traffico, in entrambe le direzioni, a tutti i veicoli a seguito dell’ispezione strutturale periodica che ha evidenziato alcune criticità strutturali ad una trave principale del ponte. Le attività di verifica sono in corso e continueranno per tutto il giorno.

I veicoli provenienti da Orvieto e diretti a Todi, vengono deviati in autostrada fino ad Orte per poi proseguire sulla E45 fino a Todi. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Todi.

I veicoli di massa inferiore a 3,5 tonnellate provenienti da Orvieto Scalo potranno anche seguire il percorso alternativo lungo la statale 71, la regionale 79bis, la statale 448 al chilometro 20,150. Percorso inverso per i veicoli provenienti da Todi.