Cantieri Anas sulla E45, chiuso temporaneamente uno svincolo: mappa e calendario dei lavori

Continuano gli interventi per la sostituzione del vecchio spartitraffico centrale con la nuova barriera new jersey di ultima generazione

Lavori in corso sulla E45, dove proseguono gli interventi per la sostituzione del vecchio spartitraffico centrale con la nuova barriera new jersey di ultima generazione (progettata e brevettata da Anas, è alta 1,2 metri è capace di contenere eventuali urti con uno spostamento molto ridotto, anche in caso di mezzi pesanti e persino nel caso di due urti in rapida successione

MAPPA E CALENDARIO DEI LAVORI:

E con i cantieri aperti sono inevitabili i disagi al traffico: per consentire l’esecuzione dell’ultima fase dei lavori dal km 131,900 al km 133,900, a partire da lunedì prossimo (20 settembre) sarà infatti temporaneamente chiuso lo svincolo di San Giustino in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Cesena. In alternativa sarà possibile utilizzare lo svincolo precedente (Selci Lama). Il completamento è previsto entro il 9 ottobre.