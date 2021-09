Cantieri sulla Tre Valli Umbre, galleria Forca di Cerro chiusa per quasi un mese: gli itinerari alternativi

Cantieri in apertura a breve sulla SS685, la strada statale 'delle Tre Valli umbre' (direttrice Spoleto-Norcia), con lavori previsti nella galleria 'Forca di Cerro', tra Eggi e Sant’Anatolia di Narco. A causa degli interventi per il risanamento profondo della pavimentazione e l’ammodernamento degli impianti tecnologici e di sicurezza (un investimento - spiega Anas - da 11 milioni di euro), da lunedì prossimo (27 settembre) il tunnel sarà chiuso con deviazione su itinerari alternativi mentre a seguire è invece prevista una chiusura limitata alle ore notturne. Per ridurre al minimo il tempo di esecuzione, i lavori di risanamento della pavimentazione stradale saranno svolti con doppio turno. Il completamento di questa fase è prevista entro il 23 ottobre.

ITINERARI ALTERNATIVI:

- per il traffico proveniente dalla SS3 “Flaminia” e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l’uscita allo svincolo Spoleto Nord, con immissione sulla strada regionale 395 e rientro sulla SS685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera;

- per il traffico proveniente dalla SS685 (Ascoli/Norcia/Cerreto) o dalla strada regionale 209 “Valnerina” (Ferentillo/Scheggino) e diretto sulla SS3 “Flaminia” verso Spoleto/Terni o Foligno/Fano, l’uscita consigliata è in località Piedipaterno di Vallo di Nera, con percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla

SS3 “Flaminia” allo svincolo di Spoleto Nord;

- per il traffico della SS685 proveniente da San Giovanni di Baiano/Acquasparta e diretto a Norcia/Cascia è consigliata l’immissione sulla SS3 “Flaminia” in direzione Spoleto con uscita allo svincolo di Spoleto Nord, percorrenza della strada regionale 395 e rientro sulla SS685 in località Piedipaterno di Vallo di Nera.

I LAVORI:

Proprio lunedì scatteranno infatti due interventi di manutenzione programmata per il miglioramento della sicurezza e del livello di servizio della galleria. "Il primo intervento - spiega Anas - riguarda il risanamento profondo della pavimentazione su un tratto più ampio della SS685 che comprende anche il tunnel, per un investimento complessivo di 5,5 milioni di euro. Il secondo intervento riguarda invece l’adeguamento degli impianti tecnologici agli standard di ultima generazione che renderanno il livello di sicurezza all’interno del tunnel pari a quello previsto per la rete transeuropea, per un investimento di circa 6 milioni di euro. A seguire, saranno avviati i lavori di adeguamento degli impianti tecnologici per i quali sarà necessaria la chiusura notturna del tunnel, secondo gli orari e le modalità che saranno comunicate. La durata è stimata in circa un anno dall’avvio".

I lavori di manutenzione programmata della galleria 'Forca di Cerro' "rientrano - si legge ancora in una nota dell'azienda - nell’ambito del piano di manutenzione della rete Anas in Umbria avviato negli ultimi anni da Anas per un valore complessivo di oltre 860 milioni di euro tra lavori ultimati, in corso e di prossimo avvio. Gli interventi riguardano soprattutto il risanamento profondo della pavimentazione, la manutenzione di ponti e viadotti, la sostituzione delle barriere di sicurezza e l’ammodernamento degli impianti in galleria. Nell’ambito del piano, dal 2018 a oggi Anas ha completato 94 interventi per un valore complessivo di oltre 245 milioni di euro".