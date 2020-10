Raccordo Perugia-Bettolle, nuovi cantieri Anas: mappa dei lavori e svincoli chiusi

Tornano i cantieri Anas sul Raccordo Perugia-Bettolle. Da martedì 20 ottobre, spiega Anas, "saranno eseguiti interventi di ripristino localizzato della pavimentazione sul raccordo Perugia-Bettolle tra Mantignana e Magione, in provincia di Perugia".

E ci sono modifiche alla viabilità: "Per consentire i lavori, il transito sarà regolato a doppio senso di marcia sulla carreggiata libera mentre gli svincoli di Mantignana e Magione saranno temporaneamente chiusi in ingresso e in uscita per chi viaggia in direzione Bettolle".

Il completamento di questa fase dei lavori, conclude Anas, "è previsto entro sabato 24 ottobre".