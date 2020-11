Anas, chiusa la rampa di accesso di Collestrada della E45 per chi viene da Assisi

Lavori e disagi sulle maggiori arterie dell’Umbria. L’Anas ha aperto due cantieri importanti a Collestrada e tra Branca e Fossato di Vico.

Da domani, mercoledì 25 novembre, sarà eseguito un intervento di ripristino della pavimentazione su una delle rampe di innesto della SS75 “Centrale Umbra” sulla SS3bis “Tiberina” (E45) in località Collestrada, a Perugia.

Chiusa al traffico, quindi, la rampa che consente l’immissione sulla E45 in direzione Perugia/Roma per il traffico della SS75 “Centrale Umbra” proveniente da Assisi/Foligno.

In alternativa sarà possibile proseguire in direzione Cesena e invertire la marcia utilizzando lo svincolo di Lidarno.

Gli interventi comprendono anche la pulizia e il ripristino delle opere idrauliche, la sostituzione delle barriere incidentate e della segnaletica danneggiata nonché la manutenzione del verde. Il completamento è previsto entro martedì 1 dicembre.

Entro domani è prevista la conclusione dell’intervento analogo attualmente in corso sulla rampa che consente l’immissione sulla SS75 in direzione Assisi/Foligno per il traffico della E45 con provenienza Cesena/Ancona.

A partire da domani, mercoledì 25 novembre, saranno eseguiti alcuni interventi di ripristino localizzato della pavimentazione sulla strada statale 318 “di Valfabbrica”, tra Branca (Gubbio) e Fossato di Vico, in provincia di Perugia.

Per consentire lo svolgimento dei lavori sarà temporaneamente chiusa la carreggiata in direzione Ancona. Il traffico sarà deviato sulla viabilità locale adiacente con uscita obbligatoria allo svincolo di Branca e rientro allo svincolo “Gualdo Tadino/SS3”.

Il completamento è previsto entro sabato 5 dicembre.