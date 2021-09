Cantieri Anas, lavori lungo la strada del Pantano: le modifiche al traffico

Cantieri Anas lungo la strada statale 728 “del Pantano” che collega la E45 a Pierantonio con il raccordo Perugia-Bettolle a Mantignana. Ecco tutte le modifiche al traffico.

"Per consentire i lavori di sostituzione delle barriere di sicurezza del ponticello sul fosso della Baggianese (km 9,250) - spiega Anas - , il tratto compreso tra la località San Giovanni km 7,950 e la località Maestrello al km 11,400, sarà temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni dalle ore 14 di venerdì 24 settembre alle ore 18 di lunedì 27 settembre"

Il traffico "proveniente dal raccordo Bettolle Perugia con direzione Pierantonio/Cesena dovrà proseguire lungo il RA06 Bettolle/Perugia in direzione Perugia/Ponte San Giovanni e entrare sulla S.S. 3bis E45 in direzione Cesena". Il traffico "proveniente da Cesena direzione Mantignana/Ra06 - Bettolle Perugia dovrà proseguire lungo la Statale 3bis E45 direzione Perugia per poi continuare lungo il RA06 Bettolle/Perugia"