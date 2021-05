Anas cerca avvocati per seguire cause e processi. Come fare domanda di iscrizione all'elenco dei fiduciari

Tutte le informazioni nel sito dedicato, mail e call center. Dopo l'iscrizione la convocazione per le selezioni

L'Anas cerca avvocati per costituire un elenco di professionisti che sappiano tutelare la società nei vari comparti della giustizia: penale, civile, amministrativa e altri settori.

Anas, società di gestione della rete stradale in Italia, rende noto che a partire dal 10 maggio 2021 sono aperte le iscrizioni degli avvocati interessati, provvisti dei requisiti di accreditamento, "senza limitazioni né temporali, né quantitative, in piena aderenza, tra l’altro, agli orientamenti espressi dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in materia di affidamento di servizi legali.

Gli avvocati che intendano iscriversi a detto elenco potranno accedere alla piattaforma anaspatrociniolegale.it e, da lì, seguendo le istruzioni, procedere all’iscrizione. Una volta iscritti i professionisti potranno essere invitati a partecipare alle selezioni per gli incarichi di difesa di cui via via Anas avrà necessità.