E45, l'Anas sperimenta l'asfalto del futuro: prima applicazione in Umbria

Anas ha avviato in Umbria la sperimentazione di asfalti innovativi a basso impatto ambientale. "Questa mattina, in uno dei cantieri di riqualificazione della E45, a Pantalla di Todi, è stata eseguita la prima applicazione. L’obiettivo è realizzare un campo prova in scala reale ed eseguire verifiche periodiche e test per valutare l’andamento nel tempo dei parametri prestazionali", spiega una nota.

I nuovi asfalti, sottolinea Anas, "sono realizzati con materiali artificiali e da riciclo derivati da processi industriali. Nel dettaglio, saranno impiegate miscele di: fresato, fibre di basalto, sabbie derivanti dai processi di termovalorizzazione dei rifiuti solidi urbani, graniglie derivanti dalla produzione di acciaio e plastiche riciclate". E ancora: "L’impiego di materiali artificiali e da riciclo consente di abbattere l’impiego di materiali naturali vergini e quindi l’impatto sull’ambiente, in un’ottica di sostenibilità economica e ambientale per il risparmio energetico, l’abbattimento delle emissioni e l’ottimizzazione dei processi di economia circolare".

Il progetto "Super Grip nasce nel 2020 da uno studio sperimentale per la realizzazione di pavimentazioni stradali innovative e a basso impatto ambientale. Lo studio si è sviluppato sulla base di analisi di laboratorio che hanno avvalorato con continuità e riscontri positivi questa nuova tecnologia, sotto il coordinamento e la supervisione di Anas".