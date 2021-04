Nuovo cantiere sulla Gubbio-Pian D'Assino subito dopo Pasqua: gli itinerari alternativi

Anas al lavoro sulla Gubbio-Pian D'Assino per il risanamento profondo della pavimentazione. I lavori prevedono la completa rimozione della vecchia pavimentazione, il miglioramento degli strati di fondazione fino a 60 cm di profondità e la realizzazione di un nuovo piano viabile sull’intera piattaforma stradale per un investimento complessivo di 13 milioni di euro, tra lavori ultimati, in corso e in fase di avvio.

Per consentire l’avanzamento degli interventi, a partire da martedì 6 aprile sarà chiuso in entrambe le direzioni il tratto compreso tra lo svincolo “Gubbio Nord/Fano” e lo svincolo “viale Parruccini/Scheggia”. Le autovetture e i veicoli leggeri saranno deviati sulla viabilità secondaria con indicazioni sul posto. Per chi proviene da Fabriano in direzione Cagli è invece consigliata l’uscita a Fossato di Vico con prosecuzione sulla SS3 Flaminia verso Fano.

I mezzi pesanti con massa superiore a 3,5 tonnellate dovranno seguire gli itinerari alternativi:

- il traffico pesante proveniente da SS318 Perugia-Ancona/Roma/Foligno in direzione Fano dovrà proseguire sulla SS318 fino allo svincolo di Fossato di Vico e proseguire sulla SS3 Flaminia in direzione Fano. In alternativa, potrà utilizzare la E45 fino a Umbertide e uscire allo svincolo Gubbio/Umbertide/SS219;

- il traffico pesante proveniente da Fano in direzione SS318 Perugia-Ancona/Roma/Foligno, anziché percorrere la SS452 “della Contessa” verso Gubbio, in località Pontericcioli dovrà proseguire sulla SS3 “Flaminia” in direzione Fossato di Vico, dove potrà immettersi sulla SS318. Nessuna limitazione invece per chi proviene da Fano in direzione Umbertide/Cesena/E45;

- il traffico pesante proveniente da Ancona/Fabriano in direzione Umbertide/Cesena/E45 dovrà proseguire sulla SS318 fino a Perugia (loc. Collestrada) e immettersi sulla E45 in direzione Cesena;

- il traffico pesante proveniente da Cesena/E45 e diretto verso Ancona/Gualdo Tadino dovrà proseguire sulla E45 fino a Perugia (loc. Lidarno) e uscire allo svincolo “Ancona/SS318”;

Il completamento di questa fase è previsto entro il 30 aprile. A seguire, il cantiere procederà verso Padule dove si ricongiungerà al tratto già risanato lo scorso anno.