Certificati anagrafici online e gratuiti per i cittadini: ecco quali e come scaricarli

Da ieri (lunedì 15 novembre 2021), con il servizio on line di certificazione dell’Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR) del Ministero dell’Interno, è possibile scaricare i certificati anagrafici di seguito elencati*: Anagrafico di nascita, Stato di famiglia e di stato civile, Anagrafico di matrimonio, Residenza in convivenza, Cittadinanza, Stato di famiglia AIRE, Esistenza in vita, Stato di famiglia con rapporti di parentela, Residenza, Stato Libero, Residenza AIRE, Anagrafico di Unione Civile, Stato civile, Contratto di Convivenza, Stato di famiglia.

(* per i certificati in elenco non si dovrà pagare il bollo e saranno completamente gratuiti)

Resta attivo il servizio CERTIFICATI ON-LINE del Comune di Perugia per la richiesta di:

- certificati anagrafici, sopra riportati, per persone non appartenenti al proprio nucleo familiare purché in possesso di dati anagrafici (nome, cognome, luogo e data di nascita e codice fiscale)

- certificati di stato civile

AUTOCERTIFICAZIONI:

Nascita, Stato Civile, Cittadinanza, Famiglia Anagrafica, Residenza, Esistenza in vita