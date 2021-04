Amici di Spello, un nuovo logo per un rinnovato impegno per la città

L'Associazione Amici di Spello lancia lo sguardo fiducioso al futuro e si rilancia presentando un nuovo logo. All'insegna dell'entusiasmo e della voglia di impegnarsi nel sociale, questa realtà vuole raccogliere in un simbolo, l'abbraccio di un'intera comunità.

Testimone del fatto che l'evoluzione è sempre il carattere decisivo per adattarsi ai tempi e alle nuove sfide, l'Associazione Amici di Spello ha elaborato così un nuovo simbolo per abbracciare tutta la sua filosofia in un'unica potente immagine. Grazie al lavoro di Alessandro Filippucci di Milk Graphic, che già aveva contribuito con l'ormai celebre logo dell'iniziativa ''Spello nel Cuore'', si è giunti a distillare in un simbolo composito l'amore dell'Associazione per la città e per la sua comunità.

Al centro una stilizzata figura umana, per ribadire la centralità dell'individuo e l'impegno nel sociale. Accanto a questi, un cerchio per aggregarlo nel suo contesto di comunità e naturale propensione alla dimensione collettiva; tutto intorno, i simboli della città: le Torri di Properzio, la Torre di Porta Consolare, Santa Maria Maggiore, per ribadire che quell'uomo opera a Spello e per Spello.

A breve verranno annunciati i nuovi progetti dell'Associazione, che sono già tanti e riempiono di entusiasmo gli infaticabili associati.