Perugia, a Porta Sant’Angelo donazione di alberi per un quartiere sempre più verde

Il rispetto per la natura e l'amore per Perugia ha motivato l'adesione convinta ed entusiasta delle associazioni femminili al Progetto 'We Tree'.

Aidda (delegazione Umbria); Fidapa (sezione di Perugia); Garden Club (Perugia); Inner Wheel Clubs Perugia; Soroptimist International Club Perugia hanno risposto all'appello di Ilaria Borletti Buitoni, ideatrice del progetto nazionale 'we tree' e hanno donato cinque alberi da frutto all'Associazione 'Vivi il Borgo', da sempre impegnata nella conservazione del verde e nell'abbellimento del proprio quartiere di cui fa parte il Tempio di Sant'Angelo.

Gli alberi donati, un albicocco, un melo, un melo cotogno, un pero cotogno e un susino sono stati messi a dimora con i relativi tutori nel complesso di San Matteo degli Armeni dove "Vivi il Borgo" gestisce l giardino dei Giusti.Ad ogni albero è stata apposta una targa con il nome dell'Associazione donatrice.

Per il 3 giugno è prevista la cerimonia 'we Tree' a San Matteo degli Armeni che permetterà di verificare la crescita degli alberi, e, con là Associazioni saranno presenti con rappresentanti delle Istituzioni, anche un numero limitato di scolari per trasmettere loro la tutela del territorio.

Nella stessa mattinata, che si svolgerà nei pressi del Tempio di Porta Sant'Angelo, cinque cipressi, di recente impiantati saranno dedicati alla memoria di Vincenza Losito Baldasserini, donna di grande carisma e di elevato senso civico.