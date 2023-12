Ambiente, una delegazione di amministratori e tecnici della Transcarpazia in visita presso la Gesenu

Una delegazione ucraina del consiglio regionale della Transcarpazia (Ucraina) ha effettuato una visita presso gli impianti e gli uffici della Gesenu per valutare una possibile futura collaborazione in campo ambientale. La regione ha notevoli problemi legati all’igiene urbana e alla raccolta, trattamento e smaltimento dei rifiuti e vorrebbe acquisire da Gesenu il know-how e gli strumenti per gestire tale emergenza.

La delegazione, rappresentativa dei massimi livelli istituzionali della Transcarpazia, era composta dal presidente del consiglio regionale, Saray Roman Dmitrievich, dal primo vice presidente del Consiglio, Andriy Sheketa, dal primo vice presidente dell'Amministrazione militare regionale Beletsky Miroslav Zoltanovich, dal vice presidente per la Ricostruzione dell'Ucraina della Camera di Commercio Internazionale Synetar Ivan Ivanovich, dal vice capo del Dipartimento Opachko Myroslav Ivanovych, dal Capo del Dipartimento Giuridico Ignatkovsky Vladimir Vladimirovich e dall’Accompagnatore Signor Oleksandr Krylov.

La delegazione ha visitato gli impianti di Ponte Rio e di Pietramelina e si è intrattenuta con i vertici aziendali per approfondire le tematiche connesse alla raccolta, trattamento esmaltimento dei rifiuti solidi urbani, mostrando particolare interesse alla raccolta differenziata ed al recupero di materiali dai rifiuti.

In seguito il gruppo ucraino, guidato dal presidente di Gesenu Urbano Barelli, dal consigliere delegato Luciano Piacenti e dal direttore operativo Gesenu Massimo Pera ha incontrato la presidente della Regione Donatella Tesei che si è dichiarata disponibile a discutere della fattività della collaborazione tra Umbria e Transcarpazia, sostenendo che ora più che mai è importante guardare al futuro. La delegazione è stata successivamente ricevuta dal sindaco di Perugia Andrea Romizi presso la sede comunale di Palazzo dei Priori che si è dichiarato favorevole ad una collaborazione con Gesenu per risolvere in modo strutturale il problema dei rifiuti nella regione ucraina.