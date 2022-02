Viale Zeffirino Faina. Quei platani (troppo?) rigogliosi vengono drasticamente ridimensionati. Strada chiusa nel week end, riaperta da lunedì

Viale Zeffirino Faina. Quei platani (troppo?) rigogliosi vengono drasticamente ridimensionati. Prevista l’ultima chiusura della strada nel corso di questo week end (19-20 febbraio).

Per il resto, si procede anche durante la settimana. Ma gli operai dell’Agenzia Forestale Regionale ci spiegano che la chiusura è necessaria nel tratto iniziale, tutto curve: non è infatti possibile piazzare operai all’inizio e alla fine della zona operativa. Da qui l’indispensabile chiusura. Altrettanto toccherà fare nella parte alta della strada, alla confluenza con corso Garibaldi in zona Cassero S. Angelo.

Abbiamo visto all’opera operai, dotati di mezzi idonei come il cestello telescopico, nella zona bassa delle case operaie ex Saffa, poco sopra la ex chiesa di San Francesco delle Donne, poi opificio delle tele Giuditta Brozzetti, oggi Marta Cucchia.

Un po’ di storia. Pare il caso di tracciare una breve storia della zona, caratterizzata nella parte bassa di via Francesco Innamorati dal Liberty dell’Elce, le cosiddette “case dei signori”.

La parte di vale Faina fu invece adibita alla costruzione delle case operaie per gli addetti alla Saffa, fabbrica di fiammiferi “igienici”.

Erano case luminose e, per l’epoca, comode. Oggi quelle della parte bassa sono state trasformate in Casa dello Studente Adisu e vengono godute da tanti studenti fuori sede.