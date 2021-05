Ambasciatori dell'Europa, selezionata la folignate Federica Lolli, neolaureata alla Stranieri

Dei 30 vincitori del Progetto Ambasciatori, promosso in tutta Italia dalla Fondazione Antonio Megalizzi (in collaborazione con la Rappresentanza milanese della Commissione Europea), ben due sono studenti dell’Università per Stranieri di Perugia, anzi, studentesse. Insieme a Francesca Maitini, aggiudicatasi il premio per la categoria “studenti frequentanti”, è risulta poi vincitrice per la “sezione neolaureati” Federica Lolli di Foligno, fresca dell’alloro in Relazioni Internazionali e Cooperazione allo Sviluppo, e laureatasi prima - sempre alla Stranieri - in Comunicazione Internazionale.

Il Progetto Ambasciatori, convintamente promosso dalla Stranieri presso il suo corpo studentesco, nasce con lo scopo di diffondere e promuovere la cultura dell’Unione Europea a bambini, ragazzi e giovani adulti. A tal fine, dopo una formazione a distanza in storia, economia e politiche comunitarie, gli studenti risultati vincitori vengono inviati nelle scuole italiane per promuovere valori e ideali dell’Unione.

“Ho inviato la mia candidatura al Progetto Ambasciatori perché ho sempre avuto un forte interesse riguardo al progetto d’un unione effettiva degli stati del vecchio continente e mi considero pienamente e convintamente cittadina europea - ha dichiarato la vincitrice della “sezione neolaureati” - Nel video di candidatura – sottolinea Federica Lolli - ho posto l’accento sull’importanza della comunicazione. Quando si parla di istituzioni europee, delle politiche e delle sfide che l’Unione Europea deve affrontare, le informazioni che il pubblico riceve sono spesso imprecise, se non errate. Informare correttamente i giovani è il primo passo per costruire una cittadinanza UE consapevole ed anche per creare e consolidare una piena identità europea”.