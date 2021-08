Amanda Knox è incinta: "Racconterò la gravidanza in una miniserie"

Amanda Knox rivela insieme al marito Christopher Robinson nel loro podcast "Labyrinths: Getting Lost With Amanda" di essere incinta. People ha rilanciato l'annuncio della gravidanza. "Registreremo la nostra esperienza giorno per giorno con una miniserie", ha spiegato Amanda.

La statunitense, condannata e definitivamente assolta per il delitto della coinquilina inglese Meredith Kercher, pochi giorni fa ha attaccato Matt Damon per il film "La ragazza di Stillwater". Ha detto che la pellicola fornisce una sua immagine come di persona “colpevole e inaffidabile”, quando avrebbe dovuto riferirsi agli eventi di Perugia “come ‘L'uccisione di Meredith Kercher di Rudy Guede’, il che mi collocherebbe come la figura periferica che avrei dovuto essere, la compagna di stanza innocente”.