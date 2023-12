Cambio dell'ora, alla media "Dante Alighieri" gli studenti cambiano aula al suono della campanella

Si chiama didattica per ambienti di apprendimento e nella realtà si traduce con aule dedicate e con gli studenti che alla fine dell’ora si spostano per raggiungere il docente. Alcune scuole superiori hanno già adottato il sistema, come l’istituto Volta a Perugia, ma per quanto riguarda le scuole medie, il Comprensivo Perugia 7 di San Sisto è sicuramente il primo.

Ad essere precisi è la scuola secondaria di primo grado “Dante Alighieri” di San Sisto l’unica scuola secondaria di primo grado in Umbria ad essere organizzata con il sistema di aule laboratorio disciplinari in base al modello di didattica per ambienti di apprendimento (che ha anche il suo acrostico: Dada).

Dall’inizio dell’anno le aule non sono assegnate a una classe, ma al singolo docente con gli studenti che al suono della campanella si spostano da un’aula-laboratorio all’altra secondo l’orario scolastico giornaliero.

“È un modello già sperimentato in altre realtà e che risponde a nuove esigenze didattiche e di apprendimento. Possiamo ancora pensare che un adolescente possa rimanere seduto allo stesso banco per sei ore ad ascoltare un adulto che parla? No. La scuola e l’aula come luogo fisico sono funzionali all’apprendimento – spiega Federico Ferri, dirigente scolastico del comprensivo Perugia 7 - Il nuovo modello è stato presentato all’open day e, onestamente ci aspettavamo confusione al momento dell’applicazione, invece sono bastati i primi tre giorni ai ragazzi per muoversi senza problemi. Adesso gli studenti entrano in un ambiente rinnovato e innovativo, si muovono alla fine della lezione, incontrano gli amici, scambiano due chiacchiere. Anche i docenti soddisfatti: hanno la loro aula, con tv e Lim, il registro aperto nel computer, i propri materiali e libri”.

I vantaggi del modello sono molteplici: responsabilizzazione degli studenti, che si spostano autonomamente e raggiungono da soli l’aula in pochi minuti; benessere per gli studenti, che muovendosi scaricano la tensione e riattivano l’attenzione; identificazione e caratterizzazione degli ambienti di apprendimento, allestiti e personalizzati dal docente con i materiali necessari per l’insegnamento-apprendimento della disciplina; migliore percezione e organizzazione dello spazio vissuto.

“Il nuovo modello si unisce alle altre innovazioni come i laboratori di arte, informatica e scienze, 100 tablet in uso alla scuola, l’introduzione della robotica con Lego robot e Arduino, l’uso della stampante 3D – prosegue Ferri – Tutto fatto partecipando a bandi e progetti europei per 459mila euro. Abbiamo cambiato anche tutti i banchi, introducendo quelli modulari che il docente organizza in base al lavoro che deve fare: in linea per la lezione frontale, a coppie per il lavoro in due, a isola per il cooperative learning, a cerchio per il brainstorming. In questo modo gli alunni costruiscono il loro sapere e il livello di attenzione è innalzato. Ogni aula ha la tv e la Lim dove il docente ha tutto il suo materiale della sua disciplina”.

L’istituto comprensivo di San Sisto, quindi, è completamente rinnovato anche grazie ai fondi del Pnrr, con banchi modulari che consentono soluzioni flessibili e sedie colorate, rendendo gli ambienti belli e stimolanti, l’introduzione della metodologia Dada, aule-laboratorio di italiano, matematica, scienze, musica, una palestra rifatta e aperta al territorio e alle associazioni. “Abbiamo 200 piante di olivo che producono un ottimo olio extravergine di oliva bio che viene venduto nel mercatino per i genitori, mentre i ragazzi partecipano a un concorso per l’etichetta da mettere sulle taniche” conclude il dirigente Ferri. E la scuola si apre al territorio con i prossimi open day per la secondaria di primo grado: appuntamento martedì 19 dicembre dalle 17.30 alle 19.30 e sabato 13 gennaio 2024 dalle 10.30 alle 12.30.