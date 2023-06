Alluvione in Emilia Romagna, Gmf raccoglie mezzo milione di euro per aiutare le famiglie

Sono stati consegnati ai sindaci di Cesena, Forlì e Ravenna gli assegni per un importo totale di 500 mila euro da destinare all’aiuto delle famiglie più colpite dalla catastrofe dell'alluvione in Emilia Romagna.

La raccolta fondi attivata dalle società del Gruppo Unicomm (Arca Commerciale, Gmg e Unicomm), in sole due settimane, è riuscita a raggiungere l’importante somma coinvolgendo nell’iniziativa i punti vendita delle insegne Emisfero, Famila, EMI, Mega e Hurrà, dove i clienti hanno potuto fare la loro donazione alle casse e per ogni euro versato, il Gruppo ne ha aggiunto un altro raddoppiando, di fatto, l’importo complessivo.

“Noi siamo una grande famiglia, proprio come dice il nostro slogan ‘con noi sei in famiglia’: una frase che ci rappresenta sinceramente perché l’aspetto umano è quanto più ci interessa; siamo presenti in 7 regioni con 230 punti vendita e 7800 collaboratori, senza le persone il nostro gruppo non sarebbe la realtà importante che è oggi - sottolinea Marcello Cestaro, Presidente del Gruppo Unicomm - . In risposta alla catastrofe che ha colpito la Romagna, abbiamo voluto dare un segnale tangibile della nostra solidarietà consegnando questa importante somma alle autorità locali con il desiderio che venga impiegata per supportare le famiglie in difficoltà con progetti concreti".

Anche Giancarlo Paola, ad di Gmf e Giovanni Baldacci, presidente di Arca Commerciale "rivolgono il loro pensiero alle famiglie e al territorio per questo evento che ha colpito materialmente e umanamente. Peraltro, alcuni punti di vendita di Arca Commerciale sono stati danneggiati dall’alluvione come anche le famiglie di molti nostri collaboratori hanno subito danni. Così, ci siamo subito messi a disposizione – aggiunge Giovanni Baldacci - per dare una mano a chi aveva più bisogno. E non poteva essere diversamente perché questo territorio è molto di più di un luogo di lavoro, è la nostra casa. Siamo radicati nella comunità e sentiamo la responsabilità di fare la nostra parte. La solidarietà e il supporto reciproco sono valori che ci animano profondamente e sappiamo che unendo le forze sarà più facile uscire dalle difficoltà".