Alluvione, l'Umbria non abbandona l'Emilia Romagna: nuovi volontari in azione

L'Umbria non abbandona l'Emilia Romagna. L’assessore regionale alla Protezione civile, Enrico Melasecche, annuncia che "mercoledì 31 maggio è partito da Città di Castello il quarto contingente della Colonna mobile della Regione Umbria, in sostituzione di quello precedente, dotato di attrezzature per il pompaggio dell’acqua e per il lavaggio da detriti e fango".

Il nuovo contingente, sottolinea Palazzo Donini in una nota, "è coordinato da sette funzionari del Servizio regionale Protezione civile ed Emergenze". I volontari che ne fanno parte appartengono a varie organizzazioni, fra cui i gruppi comunali di Cannara, Castello, Gualdo Cattaneo, Narni, Perugia, Sellano, Spoleto, Spello, la protezione civile di Tiferno, Foligno con l'associazione “Città di Foligno” e l’Associazione Nazionale Carabinieri Umbria.