Ad Assisi è nato il puledrino Fra Danilo Pax, il suo nome In memoria del frate ucciso dal Covid

L'allevatore Carfagna: "Dopo sei femmine sono nati due maschi ed ora l’ultimo porterà il nome di Padre Danilo Reverberi, un amico, un fratello per la mia famiglia che non sarà mai dimenticato"

Fiocco azzurro nell’allevamento di Sergio Carfagna, ad Assisi, dove questa mattina è nato uno splendido puledro. Fra Danilo Pax, questo il nome scelto dall’allevatore in memoria di padre Danilo Reverberi, il frate francescano scomparso il 9 marzo dopo aver perso la sua battaglia contro il Covid. Legato a padre Danilo da una grande amicizia, Carfagna ha motivato così la sua scelta: “Dopo sei femmine sono nati due maschi ed ora l’ultimo porterà il nome di Padre Danilo Reverberi, un amico, un fratello per la mia famiglia che non sarà mai dimenticato. Quel puledro – ha detto Carfagna con la voce rotta dall’emozione – appena avrà la possibilità di scendere in pista, ne sono sicuro correrà e vincerà sospinto al cospetto del cronometro, dalla preghiera e dalla presenza divina di padre Danilo.”

Ora attraverso questo puledro che porterà il suo nome, “tutti potranno ancora ricordarlo attraverso lo sport, i cavalli, l’ambiente del trotto che amava tanto”.

Il giovane puledrino, baio, da Iglesias (stallone e grande campione in pista) e Most Wanted Boss, la madre, è venuto alla luce questa mattina. “Fra Danilo Pax avrà un nome ed una dedica a vita particolare per me e per tutto l’ambiente dell’ippica nazionale che lo stimava tanto e lo ha apprezzato per le sue straordinarie doti umane e per la sua passione e competenza innata per il trotto e per le genealogie di cui era maestro assoluto”.