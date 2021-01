Allevamenti suinicoli, raffica di controlli ddel rinnovato Nucleo di valutazione del Comune di Marsciano

Otto sopralluoghi da parte del Nucleo di valutazione e controllo degli allevamenti suinicoli del Comune di Marsciano alla luce del nuovo regolamento, approvato nel 2011, e che a breve sarà oggetto di un adeguamento alle più recenti normative di settore emanate a livello nazionale e regionale.

“Si tratta di uno strumento fondamentale – spiega l’assessore all’ambiente Roberto Consalvi – a disposizione del Comune per verificare il corretto esercizio dell’allevamento suinicolo con finalità sia di salvaguardia dell’ambiente sia di tutela del patrimonio zootecnico e del benessere animale”. Regolamento che potrebbe essere esteso anche ad altre tipologie di allevamento insistenti sul nostro territorio.

Al Nucleo di controllo spetta la verifica delle problematiche di natura ambientale e il corretto svolgimento dell’attività zootecnica da parte degli imprenditori e la tutela dei residenti. E sono gli stessi cittadini, come avvenuto a Spina, a segnalare le situazioni da verificare.

Il Nucleo si compone di 6 membri: un tecnico comunale, un rappresentante della Polizia locale, un tecnico dell’Arpa (Agenzia regionale per la protezione ambientale), un tecnico della Usl Umbria 1, e 2 consiglieri comunali (uno di maggioranza ed uno di minoranza).

Tra agosto e l’inizio di ottobre 2020 il Nucleo ha effettuato 8 sopralluoghi in 7 diverse aziende zootecniche. Durante i sopralluoghi vengono raccolte informazioni relative sia alle caratteristiche strutturali degli allevamenti che alle modalità di conduzione degli stessi. In particolare, il controllo riguarda: la tipologia dell’allevamento e la sua modalità di gestione, il numero di animali, il numero di persone che vi lavorano, il numero di strutture che ospitano gli animali e la situazione degli spazi esterni, le modalità di trattamento stoccaggio e utilizzazione agronomica dei reflui zootecnici, l’utilizzazione di enzimi. Dai controlli è emersa la sostanziale correttezza degli allevatori. Solo in due casi sono emerse delle problematiche, in via di risoluzione.