Ondata di caldo, Perugia da bollino arancione

Allerta caldo a Perugia, due giorni da bollino arancione. Il 21 giugno, si legge sul sito del Ministero della Salute, la temperatura percepita sarà di 33 gradi. Giovedì 22 giugno sarà di 35 gradi.

"A seguito del bollettino trasmesso dal Centro di Competenza Nazionale del Ministero

della Salute, permane attivata la fase di livello 2", scrive il Comune di Perugia in una nota.

Le previsioni meteo della Protezione Civile

Mercoledì 21 giugno "sereno o poco nuvoloso per velature in transito e radi, ma innocui addensamenti sui rilievi. Il passaggio in quota di sabbie del Sahara renderà il cielo lattiginoso per tutta la giornata. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: in aumento, con massime su valori elevati o molto elevati".

Giovedì 22 giugno "sereno o poco nuvoloso al mattino con velature in transito che aumenteranno di consistenza nel corso del pomeriggio. Venti: da deboli a moderati meridionali. Temperature: in ulteriore lieve aumento, con massime su valori elevati o molto elevati".