Allattamento, dall'Ospedale di Perugia consigli al telefono per le neomamme: come e quando chiamare

Un filo diretto in occasione della settimana mondiale dell'allattamento al seno: tutti gli appuntamenti in programma

Uun filo diretto con gli specialisti di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale diretta dalla dottoressa Stefania Troiani. È quello che l'Ospedale di Perugia offre a tutte le neomamme in occasione della settimana mondiale dell’allattamento al seno (1-7 ottobre).

Attraverso degli appuntamenti telefonici sarà così possibile per loro approfindire varie tematiche, quali indicazioni per allattamento durante infezioni da Covid-19, tecniche di allattamento e consigli sull’alimentazione della mamma. Sarà possibile contattare gli esperti al telefono o via mail all’indirizzo (blud@ospedale.perugia.it)

IL PROGRAMMA:

Mercoledì 6 ottobre (ore 14 -16) - Alimentazione in gravidanza e allattamento (dietista Laura Cerquiglini, Lactarium-Banca del Latte Umano Donato, numero: 0755783745)

Giovedì 7 ottobre (ore 14.30-16.30) - Consulenza allattamento (dottoressa Roberta Burnelli, medico responsabile Rooming-in, numero: 0755783745)

Giovedì 7 ottobre (ore 16.30-18.30) - Consulenza allattamento (infermiera Claudia Traversini, Rooming-in, numero: 0755783745).