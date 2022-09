Ponte San Giovanni, la denuncia: "Quando piove si allaga tutto in via del Ponte Vecchio"

In via del Ponte Vecchio a Ponte San Giovanni, quando piove, si allaga tutto. Una cittadina segnala le condizioni dela strada a causa delle abbondanti piogge di ieri e di oggi.

"La piattaforma per le segnalazioni non è attiva in attesa di una migliore, si dice. Decido di seguire il consiglio trovato nella pagina di scrivere al 'diretto interessato/responsabile della materia', dopo avere fatto una ricerca dei nomi e delle mansioni tra i dipendenti di questo Comune spero solo che tra gli indirizzi individuati ci sia quello utile a risolvere (mitigare non è possibile) il problema - scrive la lattrice - Problema destinato a ripetersi ad ogni evento, immagino con peggioramenti futuri".

Alla mail sono allegate anche le fotografie prese in diverse date, "ma di eventi simili in questa zona ne ho documentati tanti: siamo in via del Ponte Vecchio a Ponte San Giovanni davanti alla rotatoria del ponte di legno. Le spiegazioni sembrano addirittura superflue per gli addetti ai lavori. Confido in qualche intervento adeguato in tempi ragionevoli".