Alla violinista Sayako Obori la seconda edizione del premio Giuseppe Allegrini. Il ‘chi è’ dell’intestatario.

Racconta il figlio Sandro, nostro collaboratore.

“Mio padre Giuseppe (Pino) nasce a Lisciano Niccone, ultimo di quattro figli, nel 1920, da famiglia artigiana. Mio nonno Francesco era un raffinato calzolaio.

Volontario a soli 18 anni, intraprende una carriera militare che lo porterà a combattere in Grecia, Albania, Libia col grado di sergente maggiore.

In seguito alle ferite riportate, e a un intervento d’emergenza (eseguito in un ospedale da campo, che non disponeva di sangue per la trasfusione), consegue una patologia cardiaca per la quale viene riformato con riconoscimento della qualifica di invalido di guerra.

Ma non gli basta la medaglia e non si dà per vinto. Recuperate le condizioni, all’età di venticinque anni impara rapidamente il mestiere di sarto, già esercitato dal fratello Rinaldo, distinguendosi per creatività e competenza. Dopo il matrimonio, verrà affiancato dalla moglie Bianca Cardinali, in veste di pantalonaia, nel lavoro artigianale svolto in team con successo e armonia.

Fra le sue passioni, quella della musica, coltivata in banda col bombardino, strumento in cui riesce ad eccellere nella banda di Mercatale di Cortona.

Nel 1958 si trasferisce con la famiglia a Perugia per consentire al figlio di studiare. È sartino di quartiere in corso Bersaglieri. Non disponendo di un atelier, lavora in casa e prende lavori in sub appalto dai più famosi sarti di Perugia. Dopo una esperienza quinquennale da commesso di banca presso la Popolare di Spoleto (assunto per le sue condizioni di salute e grazie alla qualifica di invalido), muore nel 1969, all’età di 49 anni, nella casa di via della Viola. Senza la soddisfazione di vedere il figlio completare il corso di studi col conseguimento del diploma di laurea”.

Giovedì 9 giugno, alle 18:00, il concerto e la relativa premiazione nell’Aula Magna di Palazzo Gallenga. Sayako verrà accompagnata al pianoforte dalla collega Maria Ponomarova, vincitrice della prima edizione. Ci saranno amici, autorità, nipoti e pronipoti a ricordarne il nome e la memoria.