Alla scoperta della Ciclovia del Lago Trasimeno, un percorso di bellezza e natura appena dietro l'angolo di casa: esce la Guida

"Ogni viaggio è un esperienza diversa, anche se i luoghi che si incontrano sono gli stessi": questa la frase che Davide Vasta, videomaker e fotografo umbro, ripete ogni volta che qualcuno gli domanda come mai abbia percorso per ben 6 volte la famosa Ciclovia del Danubio, nel tratto che va da Passau a Vienna. "Pur trattandosi sempre del medesimo percorso - spiega Davide -, ognuno dei 6 viaggi è stato diverso dall’altro, sia per la comitiva, sia per lo stile e lo spirito del viaggio, sia per la durata".

Con questo spirito e animato da questa passione per il cicloturismo, assieme al desiderio di ritrovare metro dopo metro quelle abilità umane che nella vita di tutti giorni appaiono sopite, presi come siamo tutti dalla vita frenetica e insostenibile di ogni giorno, Vasta ha pensato di scrivere un guida sulla Ciclovia che costeggia il Lago Trasimeno, sebbene molto diversa (e sicuramente molto meno impegnativa) rispetto alla Ciclovia del Danubio, certamente poco conosciuta anche dagli abitanti della regione ma capace di ricreare quelle medesime sensazioni di libertà, di emozione che fa bettere forte il cuore nel petto, di stimolo mentale, di contatto con la natura e con se stessi che un'esperienza simile è in grando di produrre.

"Quello che propongo in queste pagine - spiega l'autore - è indubbiamente una mia 'visione', direi un interpretazione del percorso. Il senso di rotazione, così come il luogo di partenza sono una scelta puramente personale... È il mio modo di prendere per mano il viandante e mostrargli quello che ho esperito di questo luogo e come, secondo me, è possibile viverlo ed esplorarlo. Si tratta di una guida molto sintetica (56 pagine) e pratica, che da indicazioni km dopo km al ciclista, consigliando anche alcune digressioni utili dal percorso segnato. Al momento è acquistabile in versione italiana (sia cartacea, sia Ebook) su Amazon. A breve verranno pubblicate anche edizioni Olandese, Tedesco, Francese, Spagnolo, Inglese, trasformandola di fatto in una guida unica nel suo genere, ottimo strumento non solo per i turisiti, ma anche per gli operatori del turismo che possono proporla ai propri clienti come ulteriore incentivo alla visita del lago. All’interno vi sono citate le varie attività che si incontrano lungo il percorso".

Il percorso nella Guida alla Ciclovia del Trasimeno

Il percorso proposto dall'autore prende il via da San Feliciano:

"La ciclabile è un percorso ad anello che costeggia il Lago Trasimeno per un totale di circa 67 km - si legge nelle prime pagine -. Il punto di inizio che io propongo in questa guida si colloca sul versante che dà verso Magione, precisamente nel paesino di San Feliciano. Al momento in cui questa guida viene scritta il percorso ha ancora alcuni tratti nei quali sarà necessario pedalare su strada, facendo ovviamente attenzione alle auto. Queste parti un po’ scomode sono ripagate però dai tratti che si immergono totalmente nella natura, specialmente nel tratto Borghetto > Passignano > Torricella. Il senso di rotazione che io propongo al viandante è il senso orario. Il motivo di tale scelta è che in questo modo la ciclabile si troverà sempre alla nostra destra, rendendo semplici e sicuri gli scambi in quelle zone nelle quali saremo costretti a pedalare in strada.

Parlando di sicurezza c’è ovviamente da domandarsi se sia un percorso adatto a tutti, soprattutto ai più piccoli. Il problema principale è che nel tratto Sant’Arcangelo > Castiglione del Lago si pedala su strada normale e siamo quindi esposti al traffico stradale, lascio quindi ai singoli valutare questa situazione".

A seguire la divisione del percorso in 10 zone proposte da Davide Vasta. Ovviamente durante il procedere il lettore troverà nella guida anche luoghi intermedi che, per vari motivi, possono meritare una visita.

Le 10 zone in elenco sono:

San Feliciano > San Savino

San Savino > Sant’Arcangelo

Sant’Arcangelo > Mirabella

Mirabella > Castiglione del Lago

Castiglione del Lago > Borghetto

Borghetto > Tuoro sul Trasimeno

Tuoro sul Trasimeno > Passignano sul Trasimeno

Passignano sul Trasimeno > Torricella

Torricella > Monte del Lago

Monte del Lago > San Feliciano

Nella parte introduttiva della guida ci sono anche alcuni consigli utili circa la bici, le dotazioni, la preparazione fisica, ecc. Tutte informazioni utili perche vuole fare il giro completo di 67 km, che come segnala l'autore dura circa un giorno, dalle 9 alle 18 di pomeriggio, inlcuse le dovute soste e senza fretta.

Non resta che inforcare la bici e immergersi in questa piacevole esperienza proprio dietro l'angolo di casa nostra.