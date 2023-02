IL PERSONAGGIO Alessandro Dominguez e il suo strumento prezioso e raro

Alessandro Dominguez in concerto alla Stranieri con uno strumento prezioso e raro. La chitarra gemella di quella di Giuseppe Mazzini, musealizzata a Genova.

“Una chitarra ‘barocca’, uscita dalla factory familiare della liuteria napoletana Fabricatore.

Fu Giovan Battista, padre di Gennaro Fabricatore, a segnare la svolta dello strumento chitarra”, racconta il giovane concertista Alessandro Dominguez (22 anni), nato e lattato fra i travertini della Vetusta.

Uno strumento di straordinaria dolcezza, da suonare in un salotto. Come fece Niccolò Paganini che, solo per gli amici, amava dilettarsi da chitarrista di rango. Fra un trillo diabolico di violino e una stravaganza.

Alessandro ha infatti proposto, con questo strumento,A Palazzo Gallenga, una selezione di sonate dal titolo suggestivo di “Ghiribizzi” paganiniani, eseguiti con convincente maestria.

Ci spiega che i Fabricatore crearono lo standard attuale della chitarra, che prima era a cinque corde doppie, portandola a sei (singole), nell’attuale configurazione universale. Concetto sul quale si era soffermata con perizia anche Simona Esposito, nel corso della sua dotta introduzione.

Quanto vale questo strumento?

“Si parla di oltre 12 mila euro. In giro ce ne sono pochissime. Alcune, come quella di Mazzini, musealizzate”.

Quale la sua particolarità?

“Leggera (solo 850 grammi), con una sonorità dolce e suadente”.

Alessandro suona anche con una Luciano Maggi del 2013, ma spiega che, per certo repertorio, è la Fabricatore lo strumento d’elezione.

Il “chi è” di Dominguez.

Alessandro Dominguez ha conseguito la laurea in chitarra classica al Boccherini di Lucca. Ha vinto una decina di premi internazionali, fra i quali il Segovia e il Paganini.

È autore del concerto narrativo, per voce soprano e chitarra, sulla Shoà, dal titolo “Il dovere di ricordare”, con musica inedita, composta nei campi di concentramento.

Nel suo futuro, progetti e percorsi di ricerca originali. Anche in coppia con la soprano Aurora Martini, sentita e apprezzata a Palazzo Gallenga.