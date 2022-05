Rischio risse con bottiglie di vetro e prostituzione per strada: scattano le maxi multe. La mappa dei luoghi sotto controllo

Multe salate per chi vende e acquista bevande in contenitori di vetro e lattine dalle ore 20 alle 6 della mattina successiva per il periodo che va dal 6 maggio al 31 ottobre del 2022. Punita anche la detenzione di alcol dalle 18 alle 6 del giorno dopo. Sanzioni anche per chi si intrattiene per strada con prostitute. Doppia ordinanza del sindaco Andrea Romizi che riguarda il centro storico e l’area di Fontivegge.

L’ordinanza “antivetro” è stata disposta dal sindaco su indicazione della Questura che “ha segnalato che nell’ultimo periodo si sono registrati fenomeni di microcriminalità, specie nell’acropoli e nel quartiere di Fontivegge, che vedono spesso coinvolti soggetti in stato di intossicazione da stupefacenti e/o da bevande alcoliche, che incidono negativamente sulla percezione di sicurezza dei residenti”. Con questa nota la Questura “al fine di contrastare il menzionato fenomeno” ha rappresentato “la necessità di adottare un provvedimento volto a limitare la vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro e lattine, dalle ore 20.00 alle ore 06.00 per le zone del centro storico e Fontivegge”, ma anche “vietare la detenzione su area pubblica, per il consumo immediato, di bevande alcoliche dalle ore 18.00 alle ore 06.00 del giorno successivo, nelle suddette aree”.

Il Comune ha disposto, quindi, “il divieto, per tutti i pubblici esercizi del centro storico e di Fontivegge, ricadenti nelle vie di cui agli elenchi allegati agli stessi, di vendita per asporto di bevande in contenitori di vetro ed in contenitori metallici, dalle ore 20.00 e fino alle 06.00 del giorno successivo. I divieti, per la prima volta, sono stati estesi agli esercizi di vicinato, ai distributori automatici e al commercio su aree pubbliche.

L’ordinanza mira a contrastare anche il “fenomeno di abbandono di bottiglie di vetro e lattine” che “dà una sgradita immagine della città e in genera timori, per la circostanza idonea ad alimentare disordini, risse, tumulti e lancio di oggetti, con conseguente possibilità di danno a persone e cose”.

ELENCO VIE AREA CENTRO STORICO

Un provvedimento necessario visto “che il periodo primaverile ed estivo, nonché il perdurare della bella stagione incentivano la frequentazione degli spazi pubblici da parte dei residenti che intendono godere della bella stagione passeggiando per le vie più suggestive della città – si legge nell’ordinanza - favoriscono il turismo nel nostro capoluogo, apprezzato come città d’arte e meta culturale e religiosa”. Da qui la necessità di “adottare un provvedimento d’urgenza, al fine di evitare o comunque arginare efficacemente possibili pericoli e disagi per le persone residenti in loco e per coloro che frequentano le predette aree, che hanno diritto di fruirne in condizioni di assoluta tranquillità e sicurezza”.

ELENCO VIE - Area Fontivegge

La violazione dell’ordinanza comporta l’applicazione di una multa di 450 euro.

Sempre dal 6 maggio sarà vietato “intrattenersi con soggetti dediti al meretricio” in strada Settevalli, via Nuvolari, via Conti, viale del Percorso Verde, via Trasimeno Ovest (compreso l’accesso al raccordo Perugia–Bettolle direzione Perugia), via del Tempo Libero, via Mario Angeloni (e parcheggi), via Canali, via Campo di Marte, via del Macello, via Piccolpasso, via Dottori, via Penna, via Soriano, via Corcianese, via Cestellini e via della Scuola.

Anche in questo caso è prevista una multa, per i trasgressori di 450 euro, cioè per chi si ferma in auto a parlare con persone che permangono “in strada al fine della prostituzione” o che assumono “atteggiamenti congruenti allo scopo di offrire prestazioni sessuali” oppure indossano “abiti idonei a manifestare l’intenzione di adescare al fine del meretricio o che offendano il pubblico pudore”.